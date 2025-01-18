У здания Верховного суда Ирана произошла стрельба - есть жертвы среди судей

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В Тегеране у здания Верховного суда Ирана открыли огонь. В результате были убиты двое судей, один ранен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство IRNA.
По данным пресс-службы судебной власти республики, убитые судьи отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже.
"За прошедший год судебная власть приняла обширные меры по выявлению, судебному преследованию, аресту и наказанию агентов, связанных с США и сионистским режимом (имеется в виду Израилем - прим. ред.), шпионскими и террористическими группировками", - говорится в заявлении судебной пресс-службы.
По ее информации, нападавший "покончил жизнь самоубийством". Власти расценивают вооруженное нападение как теракт. Правоохранительные органы устанавливают его организаторов.