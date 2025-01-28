Украинец пытался на автомобиле протаранить ворота посольства РФ в Стокгольме

Украинец ночью пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

"Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", - сообщили дипломаты.

Они пояснили, что задержанный - постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Он уже нападал на российские посольство и торгпредство в 2015 и 2018 годах. Его признали психически неадекватным и направили на лечение. В последнее время он вновь начал совершать провокации в отношении российских загранучреждений в Стокгольме, добавили в дипмиссии.

"Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Тем не менее полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал", - заявили дипломаты.

Об инциденте у российского посольства сообщил шведский телеканал SVT. По его информации, мужчина пытался въехать в ворота на автомобиле. Он еще оставался в машине, когда на место прибыли полицейские.