Украинец вез 6,5 кг наркотических таблеток через белорусскую границу
Гражданин Украины пытался провезти через белорусскую границу без малого 6,5 кг наркотических таблеток. В своем составе они содержат особо опасное средство - кодеин. Оно используется, в том числе, как сильное обезболивающее, это подтвердило заключение экспертизы.
Во взаимодействии белорусской и российской таможни установлены заказчики и получатели запрещенного товара - это жители Симферополя. Как рассказали в ГТК: 52-летний украинец ехал из Польши. Пересекая границу через пункт пропуска "Брест", мужчина выбрал красный коридор для оформления временного ввоза своего авто. Подозрения вызвали три банки с БАДами для спортсменов. Водитель пояснил, что найденный товар везет по просьбе третьих лиц.
Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси:
"При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, а также процессуальных действий, было установлено, что данные таблетки следуют в адрес граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Крыма. В связи с дальними обстоятельствами таможенными органами Республики Беларусь были инициированы и впоследствии во взаимодействии с коллегами Федеральной таможенной службы проведены оперативно-разыскные мероприятия, в том числе по методу международной контролируемой поставки. В результате данных мероприятий задержаны получатели данных наркотиков. Также установлено, что данные наркотики задержанные лица намеревались нелегально реализовать через сеть аптек".
Возбуждены уголовные дела. По белорусскому законодательству санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет заключения.