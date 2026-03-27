Украинец вез 6,5 кг наркотических таблеток через белорусскую границу

Гражданин Украины пытался провезти через белорусскую границу без малого 6,5 кг наркотических таблеток. В своем составе они содержат особо опасное средство - кодеин. Оно используется, в том числе, как сильное обезболивающее, это подтвердило заключение экспертизы.

Во взаимодействии белорусской и российской таможни установлены заказчики и получатели запрещенного товара - это жители Симферополя. Как рассказали в ГТК: 52-летний украинец ехал из Польши. Пересекая границу через пункт пропуска "Брест", мужчина выбрал красный коридор для оформления временного ввоза своего авто. Подозрения вызвали три банки с БАДами для спортсменов. Водитель пояснил, что найденный товар везет по просьбе третьих лиц.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси:

"При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, а также процессуальных действий, было установлено, что данные таблетки следуют в адрес граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Крыма. В связи с дальними обстоятельствами таможенными органами Республики Беларусь были инициированы и впоследствии во взаимодействии с коллегами Федеральной таможенной службы проведены оперативно-разыскные мероприятия, в том числе по методу международной контролируемой поставки. В результате данных мероприятий задержаны получатели данных наркотиков. Также установлено, что данные наркотики задержанные лица намеревались нелегально реализовать через сеть аптек".