Украинцы организовали в Польше нарколабораторию
Автор:Редакция news.by
В Польше пресечена деятельность крупной нарколаборатории, организованной гражданами Украины.
Как сообщает Центральное следственное бюро польской полиции, в ходе операции изъято 200 кг мефедрона и 500 литров прекурсоров на сумму почти 8 млн долларов. Двое украинцев задержаны и могут получить до 20 лет тюрьмы.
По данным Europol, это часть международной сети по производству синтетических наркотиков, действующей в Польше, Украине и Молдове. В середине прошлого месяца в совместных рейдах ликвидировано 36 лабораторий, арестовано свыше 100 человек.