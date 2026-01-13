Установлена личность девушки, чье тело нашли в акватории Слепянской водной системы

В Минске опознали тело девушки. Накануне в акватории Слепянской водной системы водолазы нашли труп 21-летней девушки. О том, что она пропала, стало известно 30 декабря. Родственники обратились в милицию.

"По данным следствия, 30 декабря 2025 года 21-летняя Яна Костренкова перестала выходить на связь и отсутствовала по месту жительства. Родственники обратились в правоохранительные органы, днем 12 января тело девушки было обнаружено в акватории Слепянской водной системы вблизи дома 25 Г по улице Филимонова в Минске. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведен осмотр, назначены необходимые экспертные исследования. Предварительно установлено, что смерть девушки не носит криминального характера, телесных повреждений не обнаружено. Предварительная причина смерти - утопление. Первомайским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка".