В 1999-м под Минском была убита 19-летняя девушка - СК раскрыл детали

Системный подход и профессионализм правоохранителей пролили свет на обстоятельства убийств прошлых лет. МВД и СК озвучили подробности резонансных уголовных дел во время пресс-конференции в Минске и поделились оперативными кадрами.

Так, раскрыто давнее изнасилование и убийство 19-летней девушки под Минском. Ее тело было обнаружено в реке Птичь в 1999-м. Спустя 26 лет кропотливой работы и благодаря современным методам генетических исследований удалось посмертно подтвердить виновность в инкриминируемом деянии на тот момент 22-летнего жителя столицы и установить еще двоих фигурантов, находящихся тогда на месте преступления.

Александр Протосовицкий, замначальника УСК Беларуси по Минской области:

"В отношении умершего лица принято решение о прекращении дела в связи со смертью. Двое других соучастников привлечены к установленной законом уголовной ответственности в части укрывательства особо тяжкого преступления. Непосредственно после совершения убийства они оказывали помощь в сокрытии тела и следов преступления. Все это время были прекрасно осведомлены о совершенном преступлении. Ранее оба фигуранта к уголовной ответственности не привлекались и в поле зрения правоохранительных органов до данной ситуации не попадали".

Кроме того, международное сотрудничество с коллегами из России привело к появлению обвиняемого в деле об убийстве женщины в Борисовском районе в 2014 году. Установить личность подозреваемого по найденным биологическим следам в то время было невозможно. Однако позже сохраненные образцы ДНК "выстрелили" - они принадлежат 42-летнему мужчине, который отбывал наказание в России.

Сергей Якубель, замначальника УВД Миноблисполкома:

"Ежегодно раскрывается порядка 25-30 преступлений прошлых лет. Речь идет не только про убийства с особой жестокостью или с отягчающими обстоятельствами, но и бытовые убийства, которые так или иначе не были раскрыты в свое время. Мы постоянно общаемся с коллегами из Российской Федерации, помогаем им в раскрытии преступлений, которые были совершены на их территории, но подозреваемые лица находятся на территории Республики Беларусь. В свою очередь, взаимодействуем по тем лицам, которые, по нашей оперативной информации или достаточным данным уголовных дел, находятся на территории Российской Федерации".