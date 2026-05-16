В Бангкоке грузовой поезд протаранил автобус - 8 человек погибли
Автор:Редакция news.by
8 человек погибли, по меньшей мере 25 пострадали в результате страшной аварии в столице Таиланда.
Грузовой поезд протаранил машины, стоявшие в пробке на переезде. Шлагбаум при этом был поднят. В результате аварии автобус и один легковой автомобиль загорелись.
На месте происшествия работают пожарные. Пострадавшим оказывается помощь. Обстоятельства трагедии и точное число раненых уточняются.