В Бангкоке грузовой поезд протаранил автобус - 8 человек погибли

8 человек погибли, по меньшей мере 25 пострадали в результате страшной аварии в столице Таиланда.

Грузовой поезд протаранил машины, стоявшие в пробке на переезде. Шлагбаум при этом был поднят. В результате аварии автобус и один легковой автомобиль загорелись.

На месте происшествия работают пожарные. Пострадавшим оказывается помощь. Обстоятельства трагедии и точное число раненых уточняются.

