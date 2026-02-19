3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Беларусь на автовозах везли боеприпасы - обнаружить контрабанду помогла служебная собака
На белорусско-литовской границе в одной из машин таможенники нашли полсотни боеприпасов
Везли автомобиль, а в нем оказались патроны. На белорусско-литовской границе в одной из машин автовоза таможенники нашли полсотни боеприпасов. Заметила контрабанду служебная собака. Мешок с патронами был спрятан в полости багажника. Проверка показала, что предназначались они для гладкоствольного оружия.
Елена Черепович, главный инспектор Минской региональной таможни:
"При проведении досмотра авто Buick Encore сотрудники кинологического отдела обнаружили сокрытый пакет белого цвета с патронами. В Государственном комитете судебных экспертиз, куда патроны направили на экспертизу, подтвердили пригодность боеприпасов для стрельбы из огнестрельного оружия".
Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу боеприпасов".