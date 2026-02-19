Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларусь на автовозах везли боеприпасы - обнаружить контрабанду помогла служебная собака

На белорусско-литовской границе в одной из машин таможенники нашли полсотни боеприпасов

Везли автомобиль, а в нем оказались патроны. На белорусско-литовской границе в одной из машин автовоза таможенники нашли полсотни боеприпасов. Заметила контрабанду служебная собака. Мешок с патронами был спрятан в полости багажника. Проверка показала, что предназначались они для гладкоствольного оружия.

Елена Черепович, главный инспектор Минской региональной таможни:

"При проведении досмотра авто Buick Encore сотрудники кинологического отдела обнаружили сокрытый пакет белого цвета с патронами. В Государственном комитете судебных экспертиз, куда патроны направили на экспертизу, подтвердили пригодность боеприпасов для стрельбы из огнестрельного оружия".

Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу боеприпасов".

Разделы:

ПроисшествияПроисшествия

Теги:

оружиепроисшествиеграница