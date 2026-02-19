В Беларусь на автовозах везли боеприпасы - обнаружить контрабанду помогла служебная собака

На белорусско-литовской границе в одной из машин таможенники нашли полсотни боеприпасов

Везли автомобиль, а в нем оказались патроны. На белорусско-литовской границе в одной из машин автовоза таможенники нашли полсотни боеприпасов. Заметила контрабанду служебная собака. Мешок с патронами был спрятан в полости багажника. Проверка показала, что предназначались они для гладкоствольного оружия.