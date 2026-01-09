3.67 BYN
В Беларуси непогода оставила без света 251 населенный пункт
Автор:Редакция news.by
Как сообщает Минэнерго, за прошедшие сутки электроснабжение в стране нарушалось в 251 населенном пункте. Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, 6 котельных.
Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15-20 м/с, ночью местами до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву, повалены опоры ЛЭП.
В устранении последствий циклона было задействовано 76 аварийных бригад и 69 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах.