В Беларуси непогода оставила без света 251 населенный пункт

Как сообщает Минэнерго, за прошедшие сутки электроснабжение в стране нарушалось в 251 населенном пункте. Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, 6 котельных.

Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15-20 м/с, ночью местами до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву, повалены опоры ЛЭП.