3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
В Берлине без электричества и отопления остались почти 50 тыс. домохозяйств
Автор:Редакция news.by
В Берлине без электричества и отопления остались почти 50 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. предприятий.
К масштабным отключениям привел поджог моста через Тельтов-канал, по которому проходила соответствующая инфраструктура.
Ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группировка "Вулкан", известная серией подобных диверсий еще с 2011 года. Ранее она уже дважды нападала на заводы Tesla в Германии.
Восстановление подачи электричества в Берлине может занять несколько дней.