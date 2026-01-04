В Берлине без электричества и отопления остались почти 50 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. предприятий.

К масштабным отключениям привел поджог моста через Тельтов-канал, по которому проходила соответствующая инфраструктура.

Ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группировка "Вулкан", известная серией подобных диверсий еще с 2011 года. Ранее она уже дважды нападала на заводы Tesla в Германии.