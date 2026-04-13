В Бресте 18-летняя девушка скончалась от передозировки наркотиков

18-летняя девушка скончалась в Бресте от передозировки наркотиков. Ее тело нашли в одной из квартир областного центра. Приехавшие медики констатировали смерть.

Как показала экспертиза, девушка скончалась от острого отравления наркотическими средствами. В организме погибшей было 8 видов запрещенных веществ: от растительных до синтетических.

В ходе осмотра изъяты шприцы, иглы и другие приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

