В Бресте 18-летняя девушка скончалась от передозировки наркотиков
Автор:Редакция news.by
18-летняя девушка скончалась в Бресте от передозировки наркотиков. Ее тело нашли в одной из квартир областного центра. Приехавшие медики констатировали смерть.
Как показала экспертиза, девушка скончалась от острого отравления наркотическими средствами. В организме погибшей было 8 видов запрещенных веществ: от растительных до синтетических.
В ходе осмотра изъяты шприцы, иглы и другие приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.