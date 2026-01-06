3.67 BYN
В Бресте задержали подростка за распространение психотропов
Автор:Редакция news.by
В Бресте подросток придумал схему, как зарабатывать на наркотиках и при этом не отдавать выручку работодателю.
Около месяца парень работал курьером интернет-наркошопа, распространяя "товар" среди знакомых через социальные сети. Также он вовлекал в преступную деятельность своих товарищей, предоставляя нанимателю их паспортные данные для получения очередных партий наркотиков. При этом свои обязательства перед магазином "работник" не выполнял, оставляя всю выручку себе. При нем, в квартире и тайниках обнаружен и изъят психотроп 4-СМС.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, так как уголовная ответственность за наркосбыт наступает с 14-летнего возраста!