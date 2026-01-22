В Червене при взрыве самодельного котла погибла женщина

В Червене произошла трагедия. Из-за взрыва самодельного котла погибла 56-летняя женщина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз.

По предварительным данным, причина взрыва - неправильная эксплуатация отопительной системы. Такие самодельные устройства представляют серьезную угрозу из-за отсутствия профессионального контроля и несоблюдения норм безопасности.