3.72 BYN
2.89 BYN
3.38 BYN
В Червене при взрыве самодельного котла погибла женщина
Автор:Редакция news.by
В Червене произошла трагедия. Из-за взрыва самодельного котла погибла 56-летняя женщина.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз.
По предварительным данным, причина взрыва - неправильная эксплуатация отопительной системы. Такие самодельные устройства представляют серьезную угрозу из-за отсутствия профессионального контроля и несоблюдения норм безопасности.