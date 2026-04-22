В Дании столкнулись два поезда - пострадали 17 человек
Автор:Редакция news.by
На севере Дании столкнулись два поезда. Пострадали 17 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.
При этом, как уточняют экстренные службы, всего в вагонах находились не менее 60 пассажиров. Все они были эвакуированы.
По факту случившегося начато расследование. В настоящее время участок железной дороги, где произошла авария, закрыт. По информации местных СМИ, поезда получили серьезные повреждения.