В Гомеле нетрезвый водитель маршрутки перевозил людей по городу

Пьяный водитель маршрутки возил людей по городу, и только благодаря бдительности граждан обошлось без трагедии. Все произошло в Гомеле.

В оперативно-дежурную службу ГАИ поступил звонок, что водитель маршрутного такси нетрезв. В скором времени сотрудники ДПС остановили автомобиль и проверили 47-летнего водителя.