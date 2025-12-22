Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Гомеле нетрезвый водитель маршрутки перевозил людей по городу

Пьяный водитель маршрутки возил людей по городу, и только благодаря бдительности граждан обошлось без трагедии. Все произошло в Гомеле.

В оперативно-дежурную службу ГАИ поступил звонок, что водитель маршрутного такси нетрезв. В скором времени сотрудники ДПС остановили автомобиль и проверили 47-летнего водителя.

Итог его поездки - 5 тыс. рублей штрафа и лишение водительских прав на 5 лет.

