В Гомеле очевидцы помогли задержать пьяную женщину-водителя
Автор:Редакция news.by
3 промилле алкоголя обнаружено в крови женщины, которая была за рулем "Лады"в Гомеле. Очевидцы позвонили в милицию, рассказав о неадекватной езде водителя.
Автомобиль периодически выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам движения. Авто остановили другие водители, вскоре подоспели и инспекторы ГАИ.
За управление в состоянии опьянения гомельчанке грозит лишение прав на 5 лет и штраф в 9 тыс. рублей.