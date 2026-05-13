В Гомеле очевидцы помогли задержать пьяную женщину-водителя

3 промилле алкоголя обнаружено в крови женщины, которая была за рулем "Лады"в Гомеле. Очевидцы позвонили в милицию, рассказав о неадекватной езде водителя.

Автомобиль периодически выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам движения. Авто остановили другие водители, вскоре подоспели и инспекторы ГАИ.

За управление в состоянии опьянения гомельчанке грозит лишение прав на 5 лет и штраф в 9 тыс. рублей.

