В Гомеле задержан наркосбытчик, развозивший психотропы на такси

Развозил закладки на такси и во время очередной поездки попался в руки оперативников. В Гомеле задержан 25-летний наркосбытчик, на съемной квартире он расфасовывал психотропы, затем распространял на территории Гомеля.

В такси, в котором он ехал, милиция нашла 200 г мефедрона. Поездку пришлось прервать. Преступная "карьера" наркосбытчика продлилась одну декаду - 10 дней.

Андрей Петровский, замначальника УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:

"Установлено, что фигурант являлся оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора он забирал крупные партии товара. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Его преступная деятельность продлилась 10 дней".