3.74 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Горках пьяный мужчина разрезал себе живот, пытаясь приготовить еду
Автор:Редакция news.by
Несчастный случай произошел в Горках. Мужчина в состоянии опьянения на кухне получил серьезное ранение, когда попытался ножом разрезать замороженную печень. Нож соскользнул и вонзился ему в живот.
Скорую вызвала мать. 34-летнего пострадавшего экстренно прооперировали; еще две недели он находился под наблюдением врачей, которые и сообщили в милицию о проникающем ранении.
Анастасия Морозова, государственный медицинский судебный эксперт УГКСЭ по Могилевской области:
"Установлено, что у пострадавшего имели место ссадина и колото-резаная рана передней брюшной стенки, проникающая в брюшную полость с повреждением тонкого кишечника, которые относятся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни".