В Гродненском районе при реконструкции объекта погиб рабочий
Автор:Редакция news.by
В Гродненском районе при реконструкции объекта погиб рабочий. Трагедия произошла 13 мая днем в агрогородке Поречье.
Как сообщают в Следственном комитете, на 64-летнего рабочего с поддона, установленного на бетонном перекрытии между первым и вторым этажами, упали стеклопакеты весом более тонны. Медики госпитализировали мужчину, однако от полученных травм он скончался в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагедии, будут установлены специалистами СК.