В Гродненской области задержаны 6 работников наркошопа
Автор:Редакция news.by
Шестеро работников наркошопа задержаны в Гродненской области. Из оборота оперативники изъяли 700 граммов особо опасного психотропа.
Сначала сотрудники наркоконтроля вышли на 53-летнего оптового перевозчика товара. А после и на пятерых курьеров, которые получали товар, делили его на дозы и раскладывали по закладкам. Задержали наркосбытчиков с поличным - когда они прятали психотроп по тайникам.
Возбуждено уголовное дело за незаконный наркосбыт в составе организованной группы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.