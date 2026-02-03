В Гродненской области задержаны 6 работников наркошопа

Сначала сотрудники наркоконтроля вышли на 53-летнего оптового перевозчика товара. А после и на пятерых курьеров, которые получали товар, делили его на дозы и раскладывали по закладкам. Задержали наркосбытчиков с поличным - когда они прятали психотроп по тайникам.