В Гродно на въезде в город горел лесовоз

В Гродно на въезде в город загорелся лесовоз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудниками ГАИ для безопасности граждан временно ограничено движение на перекрестке ул.Белуша и пр.Румлевского со стороны трассы М6. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при построении маршрутов.