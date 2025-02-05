3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гродно на въезде в город горел лесовоз
В Гродно на въезде в город загорелся лесовоз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.
ЧП произошло неподалеку от здания УГАИ.
Сотрудниками ГАИ для безопасности граждан временно ограничено движение на перекрестке ул.Белуша и пр.Румлевского со стороны трассы М6. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при построении маршрутов.
Пострадавших в инциденте нет.