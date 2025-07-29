В Индии автобус с паломниками попал в ДТП - погибли 18 человек

18 человек погибли на востоке Индии в ДТП с пассажирским автобусом. Машина, перевозившая паломников, столкнулась с грузовиком, груженым баллонами с бытовым газом.

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Люди направлялись к индуистскому святилищу, чтобы отпраздновать священный месяц Шравана, совпадающий с началом муссонов.