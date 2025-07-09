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В Индии обрушился автомобильный мост - есть погибшие
По меньшей мере девять человек погибли при обрушении части автомобильного моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал NDTV.
Отмечается, что часть моста, соединяющего районы Ананд и Вадодара, обрушилась сегодня утром, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку Махисагар.
Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до падения автомобилей в реку раздался громкий треск. Пожарные, местная полиция и представители администрации округа Вадодара поспешили на место происшествия, проводится спасательная операция. Местные жители также помогают вытаскивать пострадавших. На данный момент удалось спасти как минимум трех человек, они доставлены в близлежащие больницы для лечения.
Власти оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи, и начали расследование причин обрушения.
В результате инцидента сообщение между Анандом и Вадодарой оказалось прервано.