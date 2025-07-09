В Индии обрушился автомобильный мост - есть погибшие

Фото из соцсетей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c8710d-e3bf-4ce4-8f25-15a642c4337e/conversions/64828988-223b-4242-900a-16efe413f866-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c8710d-e3bf-4ce4-8f25-15a642c4337e/conversions/64828988-223b-4242-900a-16efe413f866-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c8710d-e3bf-4ce4-8f25-15a642c4337e/conversions/64828988-223b-4242-900a-16efe413f866-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c8710d-e3bf-4ce4-8f25-15a642c4337e/conversions/64828988-223b-4242-900a-16efe413f866-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из соцсетей

По меньшей мере девять человек погибли при обрушении части автомобильного моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал NDTV.

Отмечается, что часть моста, соединяющего районы Ананд и Вадодара, обрушилась сегодня утром, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку Махисагар.

Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до падения автомобилей в реку раздался громкий треск. Пожарные, местная полиция и представители администрации округа Вадодара поспешили на место происшествия, проводится спасательная операция. Местные жители также помогают вытаскивать пострадавших. На данный момент удалось спасти как минимум трех человек, они доставлены в близлежащие больницы для лечения.

Власти оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи, и начали расследование причин обрушения.