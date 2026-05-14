В Индии жертвами мощного шторма стали не менее 90 человек

В Индии жертвами мощного шторма стали по меньшей мере 90 человек. Особенно пострадал самый густонаселенный штат страны Утар-Прадеш. Порывы ветра с корнем вырывали деревья, крушили рекламные щиты, переворачивали автомобили.

В предгорьях шторм разрушил сотни домов: особенно пострадали жилища в сельской местности. К восстановлению дорожного сообщения и спасательным работам в пострадавшем регионе привлечена армия.