В Индии жертвами наводнений и оползней стали не менее 30 человек

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В северо-восточных штатах Индии сильнейшие муссонные дожди вызвали наводнения и оползни. По меньшей мере 30 человек погибли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на "МИР 24".

Паводковые воды затопили дома и улицы в Манипуре. В штате Ассам после схождения оползня погибли 8 местных жителей. В соседнем районе сообщили о 9 смертельных случаях. Закрыты школы и колледжи, в нескольких регионах отключено электричество.

В штате Манипур пострадали более 170 тыс. человек. Более 36 тыс. домов были смыты, а оползни перерезали подъездные пути и линии связи. Индийская армия проводит спасательные операции.