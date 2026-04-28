В Индонезии поезд столкнулся с электричкой: 7 человек погибли
Автор:Редакция news.by
В Индонезии поезд дальнего следования столкнулся с пригородной электричкой: 7 человек погибли, еще около 30 пострадали. Авария произошла на острове Ява, у станции города Бекаси.
Поезд врезался в задний вагон электрички, предназначенный для женщин. Спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить из деформированного вагона нескольких пассажирок. Все пострадавшие доставлены в больницы, полиция расследует причины аварии.
В поезде дальнего следования находилось около 240 человек, они в безопасности.