В Индонезии поезд столкнулся с электричкой: 7 человек погибли

В Индонезии поезд дальнего следования столкнулся с пригородной электричкой: 7 человек погибли, еще около 30 пострадали. Авария произошла на острове Ява, у станции города Бекаси.

Поезд врезался в задний вагон электрички, предназначенный для женщин. Спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить из деформированного вагона нескольких пассажирок. Все пострадавшие доставлены в больницы, полиция расследует причины аварии.