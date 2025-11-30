3.72 BYN
В Индонезии в результате наводнения погибли более 440 человек
Автор:Редакция news.by
В Индонезии растет число погибших в результате масштабного наводнения. В скорбных списках - более 440 имен. Еще четыре сотни человек числятся пропавшими без вести.
Большая вода пришла в результате обильных дождей и охватила провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Кроме наводнений, произошел сход оползней. Стихия разрушила дороги, затоплены многочисленные города и деревни.
Снабжение пострадавших регионов продовольствием и лекарствами крайне затруднено. Эвакуировано около 100 тыс. человек. На спасение людей направлена армия.