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В Италии объявлен красный уровень угрозы из-за масштабных наводнений
Сильный шторм вызвал оползни и масштабные наводнения в Италии.
Стихия обрушилась на центральные и северные регионы, потоки воды заливают улицы и дома. Многие населенные пункты остались без электричества. Жертвами непогоды стали уже три человека.
Власти Италии объявили красный уровень угрозы. Сотни спасателей продолжают работать в режиме полной мобилизации. И ожидается, что дожди и грозы продолжатся сегодня.