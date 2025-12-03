Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Калифорнии разбился истребитель F-16

В Калифорнии во время тренировочных полетов разбился истребитель американских ВВС. F-16 рухнул неподалеку от аэропорта города Трона.

Самолет относился к пилотажной группе "Буревестники", которая является гордостью американского военно-воздушного флота. Пилот катапультировался и был доставлен в больницу.

F-16 последней модификации считается одним из самых дорогих массовых военных самолетов: его стоимость превышает 50 млн долларов.

