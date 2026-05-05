В Китае на заводе фейерверков произошел взрыв: погиб 21 человек
Автор:Редакция news.by
В китайском городе Люян в результате взрыва на заводе по производству фейерверков погиб 21 человек, более 60 ранены.
На место происшествия были направлены около 500 спасателей, ведется расследование причин взрыва.
Председатель КНР призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.