В Китае на заводе фейерверков произошел взрыв: погиб 21 человек

В китайском городе Люян в результате взрыва на заводе по производству фейерверков погиб 21 человек, более 60 ранены.

Председатель КНР призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.