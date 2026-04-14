В Китае сгорела крупнейшая парковка электрокаров BYD
Автор:Редакция news.by
В Китае сгорела крупнейшая парковка электрокаров BYD. Пожар произошел на многоуровневой стоянке в Шэньчжэне, где хранились тестовые прототипы и списанные автомобили.
Возгорание началось во время монтажных работ. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности подрядчиком. Пострадавших нет, производственные мощности предприятия огонь не затронул.
Электромобили при возгорании ведут себя иначе, чем машины с двигателями внутреннего сгорания: такие пожары часто продолжаются дольше, сложнее поддаются тушению и могут возобновляться после кажущегося затухания.