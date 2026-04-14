В Китае сгорела крупнейшая парковка электрокаров BYD. Пожар произошел на многоуровневой стоянке в Шэньчжэне, где хранились тестовые прототипы и списанные автомобили.

Возгорание началось во время монтажных работ. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности подрядчиком. Пострадавших нет, производственные мощности предприятия огонь не затронул.