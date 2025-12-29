Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Кобрине задержали оптового распространителя наркотиков

В Кобрине задержан оптовый распространитель наркотиков. Мужчина работал на наркомаркет - забирал крупные партии товара, делил, а затем раскладывал дозы в своей области.

Проработал закладчик недолго. У задержанного нашли полкило особо опасного вещества.

Дмитрий Суходольский, замначальника УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома:

"При нем и по месту жительства обнаружено и изъято более 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. За это задержанному грозит до 15 лет лишения свободы".

В МВД предупреждают: о работе закладчиков рано или поздно узнает наркоконтроль.

Разделы:

ПроисшествияОбществоЧП

Теги:

наркотикизадержаниенарушение закона