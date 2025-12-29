В Кобрине задержали оптового распространителя наркотиков

В Кобрине задержан оптовый распространитель наркотиков. Мужчина работал на наркомаркет - забирал крупные партии товара, делил, а затем раскладывал дозы в своей области.

"При нем и по месту жительства обнаружено и изъято более 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. За это задержанному грозит до 15 лет лишения свободы".