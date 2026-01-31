3.75 BYN
В Конго при обрушении шахты погибли не менее 227 человек
Автор:Редакция news.by
Масштабная трагедия произошла в Демократической Республике Конго. Здесь на шахте Рубая погибли по меньшей мере 227 человек. И эти данные не окончательные.
Причиной трагедии стал оползень, который похоронил под собой людей, занятых добычей руды открытым способом.
На шахте ведется разработка залежей ниобия и тантала. Эти металлы используются при производстве смартфонов и компьютеров.
На руднике продолжаются спасательные работы, к которым привлечена армия.