В Конго при обрушении шахты погибли не менее 227 человек

Масштабная трагедия произошла в Демократической Республике Конго. Здесь на шахте Рубая погибли по меньшей мере 227 человек. И эти данные не окончательные.

Причиной трагедии стал оползень, который похоронил под собой людей, занятых добычей руды открытым способом.

На шахте ведется разработка залежей ниобия и тантала. Эти металлы используются при производстве смартфонов и компьютеров.