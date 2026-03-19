В Копыльском районе погиб ребенок - он упал в канализационный резервуар

Следствие выясняет обстоятельства страшной трагедии, унесшей жизнь 4-летнего ребенка в деревне Рудное Копыльского района.

По предварительным данным, днем 18 марта мальчик находился во дворе дома с 2-летним братиком и сестричкой 6 лет. Мама ненадолго отвлеклась, а обнаружила, что ребенок исчез, когда было уже поздно.

Малыш упал в канализационный резервуар, размещенный на участке. Ребенка спасти не удалось, несмотря на оперативные действия работников МЧС и медиков.

