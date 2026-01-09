В Кореличском районе из снежного плена спасли автобус с 48 пассажирами

Спасатели по всей Беларуси продолжают оказывать помощь в устранении последствий непогоды. По оперативным данным, подразделения МЧС выезжали для оказания помощи населению и организациям в буксировке из снежных заносов более 100 автомобилей: скорой помощи, автобусов, легковых и грузовых авто.

В Кореличском районе около деревни Озерское в снегу застрял туристический автобус, в салоне которого находились 48 человек, 6 из которых - дети. Никто не пострадал, после буксировки транспорт продолжил движение по маршруту.