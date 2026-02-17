В Ленинградской области России произошел взрыв в здании военной полиции. Информацию подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Силовому блоку поручено оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания на территории военной части в Сертолово", - написал в телеграм-канале Дрозденко.