В Лидском районе у мальчика в руках взорвалась петарда

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ЧП в Лидском районе, где пострадал ребенок. У мальчика в руках взорвалась петарда. По предварительной информации, накануне вечером 9-летний школьник гулял вместе с 11-летней сестрой в агрогородке Ваверка Лидского района. Во время прогулки он достал петарду, которую принес с собой. Мальчишка ее поджег, но не успел выбросить. Пиротехника взорвалась прямо в руках. Мальчика с травмой увезли в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что неразорвавшуюся петарду школьник нашел во дворе дома еще в январе и все это время хранил.