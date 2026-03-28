В Ливане при ракетной атаке на автомобиль погибла группа журналистов

Группа журналистов погибла в результате ракетной атаки на гражданский автомобиль в Ливане. Прицельным ударом убиты трое сотрудников местных информагентства и телеканала.

Лидер Ливана осудил нападение на работников СМИ, назвав это вопиющим преступлением, нарушающим все нормы и договоры, согласно которым журналисты пользуются международной защитой во время войн в соответствии с Женевскими конвенциями.

МИД России считает необходимым провести расследование и наказать виновных.

