В Ливане при ракетной атаке на автомобиль погибла группа журналистов
Автор:Редакция news.by
Группа журналистов погибла в результате ракетной атаки на гражданский автомобиль в Ливане. Прицельным ударом убиты трое сотрудников местных информагентства и телеканала.
Лидер Ливана осудил нападение на работников СМИ, назвав это вопиющим преступлением, нарушающим все нормы и договоры, согласно которым журналисты пользуются международной защитой во время войн в соответствии с Женевскими конвенциями.
МИД России считает необходимым провести расследование и наказать виновных.