В Ляховичах мужчина облил гостей бензином и поджег, один умер

Согласно материалам дела, 16 августа 57-летний мужчина вернулся с работы и решил отдохнуть в компании сожительницы и двух знакомых. В какой-то момент между ними возникла ссора, женщина ушла. Приятели же не смогли уйти из-за сильного опьянения (известно, что компания выпила пять бутылок вина).Тогда хозяин дома взял бутылку с бензином, облил своих гостей и бросил в них горящую спичку. После, испугавшись, убежал. Один из гостей умер на месте, жизнь второго медикам удалось спасти.