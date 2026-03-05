3.75 BYN
В Ляховичах мужчина облил гостей бензином и поджег, один умер
Автор:Редакция news.by
В Ляховичах мужчина облил гостей бензином и поджег. Один из пострадавших умер. Прокуроры рассказали подробности жуткой истории, случившейся летом 2025 года.
Согласно материалам дела, 16 августа 57-летний мужчина вернулся с работы и решил отдохнуть в компании сожительницы и двух знакомых. В какой-то момент между ними возникла ссора, женщина ушла. Приятели же не смогли уйти из-за сильного опьянения (известно, что компания выпила пять бутылок вина).Тогда хозяин дома взял бутылку с бензином, облил своих гостей и бросил в них горящую спичку. После, испугавшись, убежал. Один из гостей умер на месте, жизнь второго медикам удалось спасти.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.