В магнитогорском цирке во время исполнения номера погибла гимнастка

В Магнитогорске погибла 22-летняя гимнастка при выполнении акробатического трюка в цирке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, 17 мая неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда при подготовке цирковых представлений, допустив 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнить акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" на высоте более 4 м. В результате спортсменка сорвалась и упала на арену цирка. Девушка скончалась в машине скорой помощи.