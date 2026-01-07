В Миннеаполисе проходят протесты на фоне убийства женщины агентом иммиграционной службы

В Миннеаполисе проходит масштабная акция протеста, которая отличилась сожженными флагами, драками и криками. Причиной стали действия агента иммиграционной службы: он застрелил женщину, которая, по словам силовиков, пыталась сбить их на автомобиле.

Инцидент произошел во время операции против нелегальной иммиграции. Очевидцы утверждают, что женщина сначала была ранена, но позже получила смертельный выстрел.

В службе заявили, что агент действовал в целях самозащиты и защиты коллег. Однако люди не верят в версию самообороны. Жестокий инцидент сразу вызвал бурную реакцию в городе. На улицах начались протесты, участники которых обвиняют федералов в чрезмерном применении силы и выступают против миграционных рейдов.