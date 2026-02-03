В Минске 15-летний школьник познакомился в Cети с девушкой, которая стала его шантажировать

В Минске школьник познакомился в Сети с девушкой, которая спустя время стала шантажировать его и вымогать деньги.

В Октябрьское РУВД Минска обратилась семья 15-летнего школьника. Подросток на тематическом сайте познакомился с девушкой, с которой стал общаться в личном чате и делиться информацией о себе. Спустя время подруга сообщила, что больше не хочет дружить и расскажет всем его секреты. За молчание она запросила 5 тыс. российских рублей. Испугавшись, подросток одолжил у сестры необходимую сумму и перевел 180 белорусских рублей в эквиваленте.

Однако спустя время ему написал уже другой пользователь и потребовал еще 7 тыс. российских рублей. Парень вновь попросил помощи у сестры, но та рассказала обо всем маме. Вместе они обратились в милицию.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство.