В Минске 9-летний ребенок стал жертвой мошенников: он передал деньги 17-летнему курьеру

Девятилетний ребенок стал жертвой мошенников в Минске. Деньги у него забрал 17-летний учащийся колледжа. Подросток распилил сейф, в котором хранились деньги, и унес сбережения, это 6 тысяч долларов. Обоих обманули "домофонные" мошенники. И обоим угрожали тюремным заключением матери, из-за чего младший впустил неизвестного в дом, а старший согласился на преступление.

Дмитрий Белик, замначальника Заводского РУВД г. Минска: "На линию 102 обратилась минчанка и сообщила, что ее 9-летний сын стал жертвой аферистов. Ребенку поступил звонок в мессенджере от правоохранителя, который якобы угрожал посадить его маму в тюрьму. Чтобы этого избежать, убедил взять все денежные сбережения из дома и передать курьеру. Школьник испугался и отдал семейный сейф с 6 тысячами долларов США неизвестному, которого впустил в квартиру".