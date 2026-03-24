3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
В Минске 9-летний ребенок стал жертвой мошенников: он передал деньги 17-летнему курьеру
Девятилетний ребенок стал жертвой мошенников в Минске. Деньги у него забрал 17-летний учащийся колледжа. Подросток распилил сейф, в котором хранились деньги, и унес сбережения, это 6 тысяч долларов. Обоих обманули "домофонные" мошенники. И обоим угрожали тюремным заключением матери, из-за чего младший впустил неизвестного в дом, а старший согласился на преступление.
Дмитрий Белик, замначальника Заводского РУВД г. Минска: "На линию 102 обратилась минчанка и сообщила, что ее 9-летний сын стал жертвой аферистов. Ребенку поступил звонок в мессенджере от правоохранителя, который якобы угрожал посадить его маму в тюрьму. Чтобы этого избежать, убедил взять все денежные сбережения из дома и передать курьеру. Школьник испугался и отдал семейный сейф с 6 тысячами долларов США неизвестному, которого впустил в квартиру".
В милиции просят родителей еще раз провести беседы со своими детьми. Мошенники все чаще в последнее время выбирают эту уязвимую категорию жертв. Особенно актуальной профилактика будет во время школьных каникул.