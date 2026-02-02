Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске директор благотворительного фонда похитил более 830 тыс. рублей

28-летний директор благотворительного фонда "Помощь тяжелобольным детям" подозревается в мошенничестве.

Фонд занимался сбором денег для лечения тяжелобольных детей. Тысячи коллективов по всей Беларуси получали письма с просьбой оказать материальную помощь, в торговых центрах и больницах были установлены ящики для пожертвований.

По данным следствия, фигурант использовал организацию для личного обогащения. Наличные деньги на счета не зачислялись, их судьба сейчас устанавливается. Бизнесмен сознательно искажал информацию о "подопечных" на сайте организации. Даже когда фонд уже оказал помощь, деньги продолжали поступать в его распоряжение.

Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Инна Матуйзо, представить управления Следственного комитета по Минску:

"В настоящее время следователями установлено, что "благотворитель" похитил свыше 830 тыс. рублей. В большинстве случаев поступающие на счет фонда финансы не шли на осуществление благотворительной помощи, а тратились в полном объеме на хозяйственные нужды, покупку и обслуживание автомобилей, аренду квартиры, приобретение техники, личные бытовые нужды. Также производилось незаконное обналичивание денежных средств и их вывод для последующего хищения".

