В Минске директор благотворительного фонда похитил более 830 тыс. рублей

28-летний директор благотворительного фонда "Помощь тяжелобольным детям" подозревается в мошенничестве.

Фонд занимался сбором денег для лечения тяжелобольных детей. Тысячи коллективов по всей Беларуси получали письма с просьбой оказать материальную помощь, в торговых центрах и больницах были установлены ящики для пожертвований.

По данным следствия, фигурант использовал организацию для личного обогащения. Наличные деньги на счета не зачислялись, их судьба сейчас устанавливается. Бизнесмен сознательно искажал информацию о "подопечных" на сайте организации. Даже когда фонд уже оказал помощь, деньги продолжали поступать в его распоряжение.

Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Инна Матуйзо, представить управления Следственного комитета по Минску: