В Минске директор благотворительного фонда похитил более 830 тыс. рублей
28-летний директор благотворительного фонда "Помощь тяжелобольным детям" подозревается в мошенничестве.
Фонд занимался сбором денег для лечения тяжелобольных детей. Тысячи коллективов по всей Беларуси получали письма с просьбой оказать материальную помощь, в торговых центрах и больницах были установлены ящики для пожертвований.
По данным следствия, фигурант использовал организацию для личного обогащения. Наличные деньги на счета не зачислялись, их судьба сейчас устанавливается. Бизнесмен сознательно искажал информацию о "подопечных" на сайте организации. Даже когда фонд уже оказал помощь, деньги продолжали поступать в его распоряжение.
Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Инна Матуйзо, представить управления Следственного комитета по Минску:
"В настоящее время следователями установлено, что "благотворитель" похитил свыше 830 тыс. рублей. В большинстве случаев поступающие на счет фонда финансы не шли на осуществление благотворительной помощи, а тратились в полном объеме на хозяйственные нужды, покупку и обслуживание автомобилей, аренду квартиры, приобретение техники, личные бытовые нужды. Также производилось незаконное обналичивание денежных средств и их вывод для последующего хищения".