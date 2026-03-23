В Минске главный бухгалтер колледжа похитила более 95 тыс. рублей

В Минске главбух колледжа похитила более 95 тыс. рублей. По данным следствия, 55 летняя главный бухгалтер столичного колледжа, используя служебные полномочия и доступ к электронным подписям, более 40 раз перечислила деньги учреждения на свои личные счета, маскируя переводы под "премии", "отпускные" и "матпомощь".

"Чтобы руководство и проверяющие органы не заметили этого, бухгалтер маскировала переводы под различными выплатами - материальная помощь, премия, отпускные. В действительности никаких приказов о выделении ей указанных средств не имелось, а поступающие на ее счета средства не фигурировали в официальных расчетных листах и ведомостях. По сути, должностное лицо вносило в официальные документы ложные сведения, не ставя в известность директора. Проверяющие органы в ходе плановой проверки выяснили, что фигурантка совершила более 40 незаконных платежных операций. Общая сумма ущерба, причиненная учебному заведению, составила более 95 тыс. рублей. Стоит отметить, что женщина при совершении противоправной деятельности действовала осторожно. Суммы отдельных переводов были относительно невелики, что позволяло им теряться в общем потоке отчетности. Пользуясь должностью главного бухгалтера, она обладала возможностью корректировать данные и скрывать следы своих махинаций при составлении отчетных документов".