В Минске пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч руб.

В Минске пенсионерка передала для "декларирования" 100 тыс. рублей. 87-летней женщине позвонили мошенники под видом сотрудников Белтелекома.

Аферисты под предлогом продления договора выманили паспортные данные. Дальше, как это часто бывает, женщине позвонил якобы сотрудник милиции и сказал, что до этого она общалась с мошенниками, которые воспользовались ее личными данными и сейчас от ее имени производят незаконные финансовые операции.

Пенсионерке угрожали уголовным преследованием и велели выполнять все указания. Запуганная жертва на все согласилась и отдала приехавшему курьеру деньги.

Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД г. Минска:

"Пенсионерке угрожали уголовным преследованием и велели выполнять все указания. Женщину переключили на якобы сотрудника банка, который убедил минчанку передать все накопления для декларирования с последующим возвратом. Женщина отдала прибывшему курьеру более 100 тыс. рублей в эквиваленте, после чего с ней перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело".