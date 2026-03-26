В Минске плохое самочувствие водителя троллейбуса привело к ДТП

ДТП с троллейбусом произошло в Минске. Причиной стало плохое самочувствие водителя. Мужчину увезли в больницу для обследования. По предварительной информации, пассажиры не пострадали.

Как сообщает ГАИ, утром шофер троллейбуса, двигаясь по проспекту Дзержинского, на перекрестке выехал на полосу встречного движения и далее за пределы проезжей части. Судя по кадрам с городских камер наблюдения, автомобилисты, учитывая ситуацию, снизили скорость и пропустили троллейбус, пока он не остановился на тротуаре.