В Минске плохое самочувствие водителя троллейбуса привело к ДТП
Автор:Редакция news.by
ДТП с троллейбусом произошло в Минске. Причиной стало плохое самочувствие водителя. Мужчину увезли в больницу для обследования. По предварительной информации, пассажиры не пострадали.
Как сообщает ГАИ, утром шофер троллейбуса, двигаясь по проспекту Дзержинского, на перекрестке выехал на полосу встречного движения и далее за пределы проезжей части. Судя по кадрам с городских камер наблюдения, автомобилисты, учитывая ситуацию, снизили скорость и пропустили троллейбус, пока он не остановился на тротуаре.
