В Минске подросток отдал мошенникам родительские сбережения

"На тематическом сайте подросток познакомился с девочкой и договорился о личной встрече. Как только парень добрался до установленной точки, отправил новой знакомой геолокацию. После этого ему поступил видеозвонок от лжеправоохранителя, который угрожал, что по его координатам прилетят военные дроны, самого подростка обвинят в пособничестве терроризму, а родителей посадят в тюрьму. Чтобы спасти семью, несовершеннолетний согласился "задекларировать" родительские деньги. С ним на связь вышли лжесотрудники налоговой инспекции и с помощью видеозвонков на протяжении двух недель контролировали поиск сбережений в квартире".