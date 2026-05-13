В Минске подросток отдал мошенникам родительские сбережения
В Октябрьском районе Минска в милицию обратилась мама 16-летнего юноши, который попал под влияние мошенников. С подростком аферисты вступили в переписку на сайте знакомств.
Елизавета Ревуцкая, ВРИОД старшего инспектора ГИОС Октябрьского РУВД Минска:
"На тематическом сайте подросток познакомился с девочкой и договорился о личной встрече. Как только парень добрался до установленной точки, отправил новой знакомой геолокацию. После этого ему поступил видеозвонок от лжеправоохранителя, который угрожал, что по его координатам прилетят военные дроны, самого подростка обвинят в пособничестве терроризму, а родителей посадят в тюрьму. Чтобы спасти семью, несовершеннолетний согласился "задекларировать" родительские деньги. С ним на связь вышли лжесотрудники налоговой инспекции и с помощью видеозвонков на протяжении двух недель контролировали поиск сбережений в квартире".
Далее по указанию киберпреступников мальчик взял родительские накопления - 28 тыс. рублей - и положил пакет с деньгами под дерево в условленном месте.
Возбуждено уголовное дело.