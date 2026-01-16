В Минске пресечен канал незаконной миграции

В Минске правоохранители пресекли канал незаконной миграции. Серую схему легализации представителей Cредней Азии организовали два иностранца и жительница Беларуси - они задержаны.



Фигуранты оказывали содействие мигрантам в незаконном въезде и пребывании на территории нашей страны, изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом они обеспечивали нелегалам получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси.