В Минске пресечен канал незаконной миграции
В Минске правоохранители пресекли канал незаконной миграции. Серую схему легализации представителей Cредней Азии организовали два иностранца и жительница Беларуси - они задержаны.
Фигуранты оказывали содействие мигрантам в незаконном въезде и пребывании на территории нашей страны, изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом они обеспечивали нелегалам получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Предварительно установлено свыше 100 клиентов. Многие из них работали здесь таксистами, подсобными рабочими на рынках и предприятиях общепита. За свои услуги аферисты получали по 200-250 долларов с человека, а также ежемесячно до 250 рублей, якобы в качестве налога с каждого. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию канала незаконной миграции. Им грозит до 7 лет лишения свободы".
Нелегальных мигрантов ждет выдворение из страны. Устанавливаются иные участники преступной схемы.