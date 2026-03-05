В Минске пресекли деятельность иностранца, организовавшего наркосклад в съемной квартире

От 20 г до 4 кг: с должности мелкого закладчика до организатора наркосклада поднялся 20-летний иностранец. Его деятельность пресекли правоохранители в Минске.

В конце осени парнишка решил устроиться на подработку, которая сулила выгодную оплату. В обязанности входило забирать свертки из тайника, делить на дозы и раскладывать по определенным локациям.

На первых порах юноше доверяли мелкие партии весом до сотни граммов, а спустя пару месяцев поручили стать хранителем крупных запасов. В итоге молодой человек забрал 4 кг запрещенного вещества, часть сбыл, а 2,6 кг оставил в съемной квартире. В ходе обыска его жилья порошок изъяли и отправили на экспертизу.

Максим Дегтерев, начальник отдела по расследованию преступлений против незаконного оборота наркотиков УСК по Минску:

"На допросе подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания о противоправной деятельности. Он рассказал, что в 2023 году поступил в одно из высших учебных заведений столицы, однако столкнулся с финансовыми трудностями и решил найти подработку. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 ст. 328: "Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта особо опасных психотропных веществ" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкциями прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по результатам расследования".

Марина Кудравец, главный инспектор управления координации служебной деятельности УГКСЭ по Минску: